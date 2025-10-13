Come sta la Sanità nel Lazio | dalla carenza dei medici di base alla rinuncia alle cure i numeri

A Roma e in tutto il Lazio sono 685.769 i cittadini che hanno deciso di rinunciare alle cure, con una crescita di 85.721 unità in un solo anno. Il dato arriva dal nuovo rapporto Gimbe che traccia un quadro sullo stato di salute del servizio sanitario nazionale.

Carenza medici. Fimmg Lazio: "Mancano 500 medici di famiglia, ma non si fanno i bandi per assumerli, Regione in ritardo" - La carenza di medici è una stima basata su dati concreti e segnalazioni che arrivano dai Municipi romani: mancano nei quartieri di Dragona, Trullo, Torrenova, Tor Bella Monaca, Torre Angela