Le pareti non sono solo superfici vuote: sono tele da riempire di personalità. Oggi, carta da parati, tessuti e legno tornano protagonisti dell’interior design, trasformando gli spazi e rendendoli unici. I rivestimenti murali non hanno più solo una funzione pratica, ma diventano elementi decorativi capaci di esprimere gusti, emozioni e stili di vita. La carta da parati vive un momento d’oro, reinterpretata da designer come DarlingMindStudio che propongono pattern innovativi, texture 3D, effetti materici e colori audaci. Dimenticate le vecchie stampe floreali: oggi le carte da parati giocano con geometrie, trompe-l’œil e panoramiche artistiche, creando veri fondali scenografici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come scegliere carta, tessuto o legno per rivestire le pareti di casa