Come rendicontare i progetti a costi reali del PNRR | guida MIM per le scuole su accesso e funzioni
Le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione Istruzione hanno a disposizione una piattaforma dedicata per la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati a costi reali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: rendicontare - progetti
Il PNRR doveva essere investimenti in cambio di riforme, per far fare all’Italia un salto di qualità in produttività e competitività. Oggi invece rischia di ridursi a un semplice elenco di spese da rendicontare. Molti progetti produrranno nuova spesa corrente – strutt - X Vai su X
Rendicontazione Progetti Vai su Facebook