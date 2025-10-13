Come mutano le varianti del Coronavirus | ricerca svela come predire l' evoluzione e produrre il vaccino

Grazie a un software basato sul fenomeno biologico dell’evoluzione convergente, ossia quel processo evolutivo in cui specie geneticamente diverse sviluppano caratteristiche simili perché si adattano a condizioni ambientali simili, un gruppo di ricercatori dell’Aoup, del Politecnico di Milano e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

