Il panorama della musica italiana è stato recentemente scosso da una vicenda che coinvolge il trapper Faneto, all'anagrafe Valentin Antonio Segura. L'ex compagna, Alessandra, ha sporto denuncia pubblicando prove fotografiche, audio e video che documenterebbero episodi di violenze fisiche, minacce e stalking subiti nel corso della loro relazione. Le accuse sono diventate di dominio pubblico attraverso i social network, alimentando un acceso dibattito tra fan, operatori del settore e associazioni contro la violenza sulle donne.

"Come mi ha ridotta". Denuncia shock al cantante italiano da parte dell'ex