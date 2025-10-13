Come mi ha ridotta Denuncia shock al cantante italiano da parte dell’ex
– Il panorama della musica italiana è stato recentemente scosso da una vicenda che coinvolge il trapper Faneto, all’anagrafe Valentin Antonio Segura. L’ex compagna, Alessandra, ha sporto denuncia pubblicando prove fotografiche, audio e video che documenterebbero episodi di violenze fisiche, minacce e stalking subiti nel corso della loro relazione. Le accuse sono diventate di dominio pubblico attraverso i social network, alimentando un acceso dibattito tra fan, operatori del settore e associazioni contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: ridotta - denuncia
Immissioni in ruolo docenti, solo 1589 stabilizzazioni per Idonei 2020 al 31 luglio: Movimento IdoneInsieme – gm2020 denuncia quota ridotta al 3,3%
A Sant’Anastasia scuola ridotta in macerie dai ladri: la denuncia di Borrelli (AVS)
Il comitato “Salerno Mia” denuncia il degrado in via dei Canali: "Vederla ridotta così è avvilente"
Le strade provinciali e comunali ridotte male a causa di lavori per la fibra ottica, elettricità e altri servizi. Ecco la denuncia del coordinatore del Movimento Civico "Siamo Cavesi", Vincenzo Lamberti - facebook.com Vai su Facebook
"Radiologia ha l'organico ridotto all'osso": la denuncia del Sul sull'ospedale di Polistena https://ift.tt/bfoSZ6u https://ift.tt/zWJFKgm - X Vai su X