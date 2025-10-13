Come indossare gli stivali aderenti con stile
Tra le tendenze in tema di scarpe per la stagione autunnale vi è il ritorno degli stivali aderenti. Icone indiscutibili dello street style non possono mancare assolutamente per la loro versatilità e per la comodità con la quale si indossano. Si caratterizzano per il loro particolare gambale elegante, morbido che avvolge tutta la gamba estendendosi dalla caviglia sino al ginocchio. Sono la calzatura adatta per controbilanciare i cappotti voluminosi e per aggiungere un tocco chic agli outfit della stagione dei primi freddi. Di pelle, scamosciati, in cuoio, in nappa, numerosi sono i materiali che li rendono unici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
