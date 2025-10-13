Come i farmaci GLP-1 possono aumentare la fiducia e il benessere dopo la perdita di peso
Esplora gli effetti trasformativi dei farmaci GLP-1 sull'autostima e sulla fiducia in sé. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: farmaci - possono
Trump torna a minacciare: dazi al 35% alla Ue se non investe negli Usa come promesso. Quelli sui farmaci possono arrivare al 250%
Trump minaccia: “Dazi al 35% all’Ue se non mantiene le promesse. I farmaci? Possono arrivare al 250%”
“Attenzione, alcuni farmaci con il caldo possono diventare pericolosi”: l’allarme dell’Aifa e le regole per conservarli in estate senza rischi per la salute
Alcuni farmaci possono avere effetti sulla vista senza che ce ne accorgiamo. Cortisone e antibiotici, ad esempio, possono provocare secchezza oculare, mentre alcuni farmaci per il cuore possono alterare la percezione visiva. ? Importante: non sospendere - facebook.com Vai su Facebook
Psoriasi: GLP-1 agonisti aiutano contro il rischio cardiovascolare - Secondo nuovi studi, nei pazienti con psoriasi si registra una decisa riduzione di mortalità e rischio cardiovascolare con GLP- corrierenazionale.it scrive
Farmaci anti obesità. Neuropsicofarmacologi: “Nessun legame con pensieri suicidi. Promettenti per depressione, dipendenze e Alzheimer” - 1 potrebbero rivelarsi promettenti anche nella cura di alcune patologie neuropsichiatriche: dall’ansia e depressione alla dipendenza dall’alcol fino ... Da quotidianosanita.it