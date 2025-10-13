Come ha votato Firenze alle regionali | Giani vola Le preferenze ai partiti e ai candidati consiglieri

Firenze, 13 ottobre 2025 – Quale è il peso dei partiti e dei candidati alle regionali? La città di Firenze è andata alle urne con l’incubo astensionismo, come è accaduto nel resto della Toscana e come, ormai da almeno due anni, accade nelle tornate elettorali. Meno gente ai seggi, meno persone appassionate alla politica, tanti giovani che disertano. Un trend che si sente anche nel capoluogo toscano, che cala di 12 punti percentuali per quanto riguarda l’affluenza: dal 65.2% delle regionali del 2020 al 53.7% di questa consultazione del 2025. Almeno, in città va a votare qualcosa di più del 50% degli elettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come ha votato Firenze alle regionali: Giani vola. Le preferenze ai partiti e ai candidati consiglieri

