Come finisce Balene Adriana è viva ? La spiegazione finale della fiction di Rai 1

13 ott 2025

Siamo arrivati all’ultima puntata di Balene amiche per sempre, la fiction Rai che ha visto il ritorno di Veronica Pivetti, protagonista indimenticabile di Provaci ancora prof, insieme a Carla Signoris. Hanno interpretato Evelina e Milla in una storia ambientata interamente nelle Marche. Pivetti e Signoris è stata sicuramente una coppia sorprendente. Ma come finisce Balene? Ecco la spiegazione finale e il riassunto dell’ultima puntata. Balene riassunto ultima puntata. Nell’ultima puntata di Balene, Milla (Carla Signoris) cerca di salvare il pastificio proponendo una pasta biologica per bambini, le Balenine, con l’aiuto creativo di Evelina (Veronica Pivetti). 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

come finisce balene adriana 232 viva la spiegazione finale della fiction di rai 1

