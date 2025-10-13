Come fare a casa il make up delle sfilate facile facile | i segreti del backstage e i prodotti per copiare le tendenze beauty

Per una serata speciale, per vedersi diverse, per le feste in arrivo o semplicemente per sentirsi “a posto” la mattina, prima di uscire di casa. Truccarsi non dovrebbe essere né un obbligo né una fatica, ma un modo creativo per esprimere la propria personalità e sentirsi bene. Non servono neanche ore e ore di tutorial per trovare un make up semplice e funzionale: bastano i prodotti giusti e qualche consiglio mirato. Le sfilate appena concluse a Milano e Parigi, infatti, puntano tutto sulla semplicità: una buona skincare da ripetere con costanza, un incarnato uniforme e un tocco di colore su guance e labbra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

