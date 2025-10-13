Come è andato il vertice notturno a casa di Meloni sulla Manovra
Nella notte si è tenuto un vertice di maggioranza a casa di Giorgia Meloni per discutere della manovra 2026, che domani arriverà in Cdm. Al centro dell'incontro il contributo alle banche con cui il centrodestra spera di sbloccare nuove risorse per sostenere le proposte su pensioni, rottamazione, Irpef e incentivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
