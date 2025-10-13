Come cambiano i cuccioli di cane nel primo anno di vita | le fasi dello sviluppo settimana per settimana

Nel suo primo anno di vita un cucciolo attraversa diverse fasi cruciali di crescita fisica, sociale e cognitiva: dalle prime settimane con la madre e i fratellini alla “ribellione” dell'adolescenza, è soprattutto nei primi 12 mesi di vita che si forma il cane che sarà anche da adulto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cambiano - cuccioli

Hanno occhi pieni di fiducia e cuori pronti ad amare… cercano solo una famiglia da chiamare casa ? I nostri cuccioli aspettano te: adotta, cambia una vita (e anche la tua). Saranno consegnati sverminati e spulciati. Per adozioni Sabrina 333 1304539 #ado - facebook.com Vai su Facebook

“Cosa ti cambia prendere un cane in più o uno in meno!!!”. Niente, niente. In questo momento in Oasi abbiamo 38 cuccioli più quelli che devono nascere. E tutto ciò che vedete in fattura durerà solo qualche giorno. https://facebook.com/100064975980771/post - X Vai su X

Trauma o razza? Ecco cosa rende davvero un cane aggressivo - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Riporta repubblica.it

Nei cani aggressivi conta più la razza o un'esperienza traumatica da cucciolo? - Focus.it - Un cucciolo che ha subito traumi nei primi sei mesi di vita ha più probabilità di essere un adulto aggressivo, indipendentemente da sesso, razza e sterilizzazione. Lo riporta focus.it