Comacchiese sfortunata tradita da una deviazione

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mezzolara 1 Comacchiese 0 MEZZOLARA: Cipriani, Musiani, Monaco, Morisi, Chmangui (18’ st Aloisi), Derjai, Ganzaroli, Molossi (1’ st Dalmonte), Salonia (13’ st Nisi), Fabretti (35’ st Bernardi), Battisti (45’ st Bilali). All.: Zecchi. COMACCHIESE: Campi, Felloni, Ferri, Gordini, Temporin (7’ st Manfrini), Minieri, Centonze, Taroni (30’ st Farinelli), Britos Dos Santos (9’ st Mazzavillani), Gherlinzoni, Elshazly (9’ st Montanari, 44’ st Riberti). All.: Candeloro. Arbitro: Izzo di Faenza. Rete: 42’ st Derjai (M). Note: ammoniti: Salonia (M), Felloni (C), Montanari (C). espulso Palmieri (M, vice allenatore) al 27’ st MEZZOLARA SOFFRE, spreca, rischia grosso, ma alla fine strappa tre punti pesantissimi contro una Comacchiese che ha interpretato la partita con attenzione e cinismo, rendendo la vita complicata ai padroni di casa fino all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

comacchiese sfortunata tradita da una deviazione

© Sport.quotidiano.net - Comacchiese sfortunata, tradita da una deviazione

In questa notizia si parla di: comacchiese - sfortunata

Comacchiese, Mesola, Sant’Agostino. Pronte a dare filo da torcere - C’è grande attenzione e curiosità nei confronti delle squadre che affiancheranno la Spal ai nastri di partenza del campionato regionale di Eccellenza. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Comacchiese Sfortunata Tradita Deviazione