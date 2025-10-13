Comacchiese sfortunata tradita da una deviazione
Mezzolara 1 Comacchiese 0 MEZZOLARA: Cipriani, Musiani, Monaco, Morisi, Chmangui (18’ st Aloisi), Derjai, Ganzaroli, Molossi (1’ st Dalmonte), Salonia (13’ st Nisi), Fabretti (35’ st Bernardi), Battisti (45’ st Bilali). All.: Zecchi. COMACCHIESE: Campi, Felloni, Ferri, Gordini, Temporin (7’ st Manfrini), Minieri, Centonze, Taroni (30’ st Farinelli), Britos Dos Santos (9’ st Mazzavillani), Gherlinzoni, Elshazly (9’ st Montanari, 44’ st Riberti). All.: Candeloro. Arbitro: Izzo di Faenza. Rete: 42’ st Derjai (M). Note: ammoniti: Salonia (M), Felloni (C), Montanari (C). espulso Palmieri (M, vice allenatore) al 27’ st MEZZOLARA SOFFRE, spreca, rischia grosso, ma alla fine strappa tre punti pesantissimi contro una Comacchiese che ha interpretato la partita con attenzione e cinismo, rendendo la vita complicata ai padroni di casa fino all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
