Coltellate fuori la scuola Zattini Ascom | Basta con la cultura del ' perdonismo' a tutti i costi
"Non solo l'accaduto, ma anche i commenti letti in queste ore ci lasciano perplessi, se non sgomenti". Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, torna sulla rissa avvenuta sabato mattina tra alcuni studenti minorenni dell'Istituto Ruffilli nel corso della quale è spuntato anche un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate in pieno giorno fuori da un supermercato, fermato il presunto killer
Turista tedesca porta fuori il cane: raffica di coltellate da un uomo col casco a Sottomarina. Fermato il presunto aggressore
Donna porta fuori il cane, uno sconosciuto con il casco la colpisce con una raffica di coltellate: bloccato il presunto aggressore
"L'ho uccisa per noia" L'assassino, un immigrato violento di origine nordafricana, ha ucciso Sharon a coltellate per noia e per avere una scarica adrenalinica. È accaduto per strada a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Il servizio di Letizia Modica a #Fuorid - X Vai su X
Forlì, rissa tra studenti davanti a scuola finisce a coltellate: tre giovani sono rimasti feriti, uno è grave - La rissa a pochi passi dall’istituto professionale "Ruffilli". corrieredibologna.corriere.it scrive