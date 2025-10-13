Anticipazioni Uomini e Donne: l’addio improvviso di Jakub, i nuovi sviluppi tra Federico e le dame nel parterre. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Hai mai visto un addio improvviso dentro un programma televisivo? Succede a Uomini e Donne, e stavolta è il turno di Jakub. Il 13 ottobre al centro Elios si è tenuta una nuova registrazione del dating show (la seconda è prevista per martedì 14). Le anticipazioni svelano che Jakub non si è presentato in studio: ha deciso di autoeliminarsi. Spetterà a Cristiana decidere se tentare di recuperarlo o lasciare che vada. La tronista ha anche annullato l’esterna programmata con Federico: nel frattempo Ernesto ha chiesto un incontro e lei ha accettato. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Colpo di scena a Uomini e Donne: Jakub lascia il programma e Federico cambia rotta