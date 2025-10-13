Colpo di scena a Uomini e Donne | Jakub lascia il programma e Federico cambia rotta
Anticipazioni Uomini e Donne: l’addio improvviso di Jakub, i nuovi sviluppi tra Federico e le dame nel parterre. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Hai mai visto un addio improvviso dentro un programma televisivo? Succede a Uomini e Donne, e stavolta è il turno di Jakub. Il 13 ottobre al centro Elios si è tenuta una nuova registrazione del dating show (la seconda è prevista per martedì 14). Le anticipazioni svelano che Jakub non si è presentato in studio: ha deciso di autoeliminarsi. Spetterà a Cristiana decidere se tentare di recuperarlo o lasciare che vada. La tronista ha anche annullato l’esterna programmata con Federico: nel frattempo Ernesto ha chiesto un incontro e lei ha accettato. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: colpo - scena
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
Colpo di scena a Beautiful: Steffy sorprende tutti!
Colpo di Scena a Temptation Island: Fuga Dal Villaggio, Interviene la Produzione!
Sembrava il colpo di scena che avrebbe davvero cambiato le opzioni. Ma #Netanyahu ha detto no a Trump. Non andrà in Egitto e non vedrà Abu Mazen. Il retroscena @nelloscavo inviato a #Gerusalemme @Avvenire_Nei - X Vai su X
Perché Anita Mazzotta ha lasciato la Casa del Grande Fratello: il colpo di scena e i motivi dell'abbandono - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne anticipazioni: Jakub Bakkour lascia il programma, Cristiana annulla l’esterna con Federico - it svelano che nella registrazione di lunedì 13 ottobre Jakub ha deciso di eliminarsi. Da fanpage.it
Uomini e Donne, anticipazioni: Jakub si elimina, i dettagli - Uomini e Donne anticipazioni 13 ottobre**: Jakub lascia il programma, Cristiana cancella l’esterna con Federico e punta su Ernesto. Riporta blogtivvu.com