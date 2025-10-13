Colpo al bar tabacchi Mata | trafugati sigarette e gratta e vinci per 20 mila euro

AVELLINO – Un furto di circa 20 mila euro è stato compiuto nella notte al bar tabacchi Mata di via Pennini, ad Avellino. Quattro uomini con il volto coperto, vestiti con tute mimetiche, hanno trafugato sigarette e biglietti “gratta e vinci” in un’operazione durata circa quattro minuti.La dinamica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it