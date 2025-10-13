Colpito alla testa da un pezzo di tornio | operaio 29enne morto sul colpo mentre lavora a Bologna

Tragedia sul lavoro a San Giorgio di Piano: un operaio bengalese di 29 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa da un pezzo di macchinario nella Righi Lavorazioni Meccaniche. Indagini in corso su dinamica e sicurezza. Sindacati proclamano sciopero e presidio in azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

