Colpita da un’auto in corsa muore a 72 anni | dramma a Ripa

Non ce l’ha fatta la donna investita nel pomeriggio lungo viale Europa, a Ripa Teatina. È deceduta all’ospedale di Pescara, dove era stata trasportata in condizioni critiche dopo essere stata travolta da un’auto mentre tornava a casa.La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: colpita - auto

Cucciola di volpe colpita alla testa da un'auto: portata al Cras di Campomorone

Crollano pezzi di cemento dal cavalcavia, chiusa l'Aurelia a Rosignano: colpita un'auto in transito

Crollano pezzi di cavalcavia a Rosignano Solvay: colpita auto in transito. Chiusa Aurelia

“ ” | Leone d’argento gran premio della giuria 2025 • DOM 12 OTT - 16:00 e 21:00 • 16/10 - 21:00 Striscia di Gaza 2024. Un’auto con a bordo una famiglia viene colpita dalle forze dell’Idf. Sopravvive solo una bambina di 6 a - facebook.com Vai su Facebook

Grottammare choc, muore sulla spiaggia colpita da un malore. La donna si è accasciata e ha perso i sensi, inutili i soccorsi - GROTTAMMARE Ultimo giorno d’estate tragico a Grottammare, dove una turista settantenne ha perso la vita in riva al mare a causa di un malore improvviso. Scrive corriereadriatico.it