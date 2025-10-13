Colpisce la madre in faccia e la spinge contro il muro poi minaccia i carabinieri con le forbici

Ferraratoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpisce la madre al volto, poi la spintona contro il muro, quindi minaccia i carabinieri con una forbice. E’ stata una serata di autentica follia quella di domenica 12, quando i militari dell’Arma hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte di una signora residente in via Bologna. Giunti sul. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colpisce - madre

Notte di terrore: prende a calci e pugni l'ex compagna, accoltella la madre e colpisce la figlia di 7 mesi: arrestato

Perugia, il patrigno litiga con la madre: 17enne lo colpisce con una spranga. Accusato di tentato omicidio

Mother, Madre Teresa di Calcutta tra aborto e crisi spirituali colpisce il Lido

Cerca Video su questo argomento: Colpisce Madre Faccia Spinge