Colpi di pistola contro una concessionaria | indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di tensione nella notte appena trascorsa in città, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro una concessionaria situata lungo via Appia. Allertati dalle numerose segnalazioni dei residenti, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente delimitato l’area e avviato i rilievi tecnici. I militari hanno raccolto le prime testimonianze e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per tentare di individuare i responsabili. Fortunatamente non si registrano feriti, né danni a persone che si trovavano nei pressi dell’attività al momento dell’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

