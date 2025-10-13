Colpi di pistola contro una concessionaria | indagini in corso
Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di tensione nella notte appena trascorsa in città, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro una concessionaria situata lungo via Appia. Allertati dalle numerose segnalazioni dei residenti, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente delimitato l’area e avviato i rilievi tecnici. I militari hanno raccolto le prime testimonianze e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per tentare di individuare i responsabili. Fortunatamente non si registrano feriti, né danni a persone che si trovavano nei pressi dell’attività al momento dell’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: colpi - pistola
Campione di sollevamenti pesi ucciso a colpi di pistola, la madre muore pochi giorni dopo
Furti seriali e una rapina con la pistola, 12 colpi in un mese e mezzo: 31enne arrestato
Sparatoria a Falsomiele, pregiudicato di 54 anni raggiunto da diversi colpi di pistola alle gambe
Trofeo ANA 2025 nel Tiro a Segno Pistola Standard 30 colpi “Trofeo Bertagnolli” medaglia di Bronzo per Luigi Dall’Antonia Sezione Conegliano. Congratulazioni al nostro socio Luigi Dall’Antonia. - facebook.com Vai su Facebook
#Palermo 21enne ucciso a colpi di pistola mentre provava a sedare una rissa. È la prima ricostruzione dell'omicidio avvenuto alle 3 del mattino in un bar del centro. Il titolare del locale sarebbe il padre della vittima. Fuggito in scooter il presunto omicida Foto - X Vai su X
Racket a Frosinone, tre colpi di pistola contro la vetrina del Caffè Minotti - Poi, il bandito seduto di dietro ha fatto fuoco esplodendo 3 colpi di pistola contro la vetrina del Caffè Minotti, in via Marittima a Frosinone. Riporta roma.corriere.it
Paura al villaggio Cala di Rosamarina: esplosi 4 colpi di pistola a salve contro agente immobiliare Rocco Colucci - Quattro colpi di pistola a salve sono stati esplosi nella tarda serata di ieri, nel villaggio turistico Cala di Rosamarina, contro l’agente immobiliare Rocco Colucci. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it