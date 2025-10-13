Tempo di lettura: < 1 minuto Un nuovo episodio di violenza armata scuote la tranquillità dell’hinterland irpino che, in una sola notta, è stato teatro di tre distinti atti criminosi. Dopo i colpi di pistola alla concessionaria e quelli contro un’altra attività nell’atripaldese, il nuovo episodio viene segnalato a Santa Lucia di Serino. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero sparato contro una casa: si parla di più di un colpo, probabilmente come avvertimento o intimidazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno effettuato rilievi e acquisito testimonianze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Colpi di pistola contro una casa: terzo raid nel giro di poche ore