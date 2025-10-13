Colpi di pistola a bruciapelo contro un ragazzo cinque arresti
Tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma comune da sparo. Sono i reati di cui sono sospettati cinque uomini destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita oggi dai carabinieri di Torre del Greco e di quelli di Ercolano.I fatti che li riguardano risalgono allo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
