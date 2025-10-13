Colors l’esplosione di colori di una danza come disegno nell’aria
Bergamo. La spontaneità che incontra la dialettica, l'inconscio che si materializza attraverso movimento e colore, nella scoperta di sé, anche attraverso il confronto con l'esterno. La spontaneità di una danza che si fa forma tridimensionale di disegno nell'aria è protagonista in " Colors " di Gaia Gonnelli (una produzione Dadodans ), andato in scena sabato 11 ottobre al teatro di Loreto, all'interno della programmazione di cittadiDanza ( di ABC – Allegra Brigata Cinematica) e Festival Danza Estate, in collaborazione con la rassegna "Piccolo è bello" di Pandemonium Teatro, Festival Segni di Mantova e il sostegno di Fonds Podium Kunsten Performing Arts Fund NL.
Il Mulino Grande a colori alla HoliRun Un'esplosione di colori e divertimento per il Mulino Grande. I ragazzi e gli operatori della nostra comunità hanno partecipato al parco della Colletta alla prima edizione piemontese della HoliRun, l'evento che unisce sport,
'Danza de color', una mostra dedicata alla Repubblica Dominicana - Sarà inaugurata sabato prossimo, 25 gennaio (ore 11) a Villa Campolieto a Ercolano (Napoli), la mostra collettiva dedicata all'arte della Repubblica Dominicana dal titolo "Danza De Color".
Inaugurazione della mostra "Danza De Color" a Ercolano: un viaggio nell'arte dominicana - La Repubblica Dominicana è da sempre associata a colori vivaci, suoni melodiosi e danze coinvolgenti.