Colors l’esplosione di colori di una danza come disegno nell’aria

Bergamo. La spontaneità che incontra la dialettica, l’inconscio che si materializza attraverso movimento e colore, nella scoperta di sé, anche attraverso il confronto con l’esterno. La spontaneità di una danza che si fa forma tridimensionale di disegno nell’aria è protagonista in “ Colors ” di Gaia Gonnelli (una produzione Dadodans ), andato in scena sabato 11 ottobre al teatro di Loreto, all’interno della programmazione di cittadiDanza ( di ABC – Allegra Brigata Cinematica) e Festival Danza Estate, in collaborazione con la rassegna “Piccolo è bello” di Pandemonium Teatro, Festival Segni di Mantova e il sostegno di Fonds Podium Kunsten Performing Arts Fund NL. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

