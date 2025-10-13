Collezionare a Firenze mostra mensile di collezionismo piccolo antiquariato e molto altro

Firenzetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre torna presso il parcheggio del Teatro Cartiere Carrara “Collezionare Firenze”, mostra mensile di collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo. Per chi è alla ricerca di pezzi rari e curiosi, di oggetti d’antiquariato e di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: collezionare - firenze

"Collezionare a Firenze", mostra mensile di collezionismo, piccolo antiquariato e molto altro

In mostra a Firenze la Croce Siviero restaurata - In mostra da domani al 4 novembre al Museo Horne di Firenze la Croce su fondo oro dipinta di Lippo di Dalmasio, proveniente dalla collezione di Casa Museo Rodolfo Siviero a Firenze, di grande ... Scrive ansa.it

collezionare firenze mostra mensileDal dodo al chiurlottello: gli uccelli estinti in mostra alla Specola di Firenze - La mostra dal 3 ottobre per capire la perdita di biodiversità attraverso la sparizione delle specie animali che tra gli uccelli arriva al 10% ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Collezionare Firenze Mostra Mensile