Codogno esce di casa e fa perdere le sue tracce | proseguono le ricerche del 61enne scomparso

Codogno (Lodi), 13 ottobre 2025 – Procedono, dalle 20.30 del 12 ottobre 2025, le operazioni di ricerca di un uomo di 61 anni scomparso da Codogno. Si chiama Salvatore Carmelo Lo Piparo. L’allarme è scattato intorno alle 20.35 di domenica, quando i Carabinieri, dopo aver raccolto la segnalazione dei familiari, hanno attivato il piano di ricerca persona dispersa. Da allora, le ricerche sono proseguite ininterrottamente, notte e giorno. L’uomo si sarebbe allontanato volontariamente da casa, nella serata del 10 ottobre, ma non avendo più dato notizie di sé, la preoccupazione è cresciuta, fino a richiedere l’intervento delle squadre di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, esce di casa e fa perdere le sue tracce: proseguono le ricerche del 61enne scomparso

