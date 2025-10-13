È veramente molto soddisfatto coach Marco Evangelisti al termine del bellissimo successo ottenuto dai suoi ragazzi ai danni di San Miniato. E non potrebbe essere altrimenti vista la grande prestazione messa in campo dalla Stos soprattutto nei secondi 2 quarti di gioco dove i rossoblu hanno letteralmente dominato su entrambi i lati del campo nonostante la perdita di Gianoli a inizio terzo quarto e le condizioni precarie di Redaelli. "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto quello su cui avevamo lavorato in settimana - commenta il coach della Virtus - San Miniato è una squadra giovane con giocatori di talento che ha saputo metterci in difficoltà soprattutto nella prima parte del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Coach Evangelisti. "Felice del gruppo. I miei complimenti a tutti i ragazzi»