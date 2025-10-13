Cnpr forum quale futuro per la professione del commercialista?

Il commercialista deve diventare una professione sempre più attrattiva, soprattutto per i giovani, che rappresentano la risorsa su cui investire. È fondamentale far comprendere il valore di questa figura professionale, che tutela il risparmio delle famiglie ed è un partner strategico per gli imprenditori, supportandoli sia nella gestione quotidiana dell’attività sia nei momenti di difficoltà, come nelle crisi d’impresa. Si tratta di un ruolo di grande responsabilità e rigore, che incide in modo determinante sul tessuto economico e sociale del Paese”. Sono le parole di Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati, nel corso del Cnpr Forum speciale, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

