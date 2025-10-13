Club Arezzo sconfitta all' esordio in serie B | Pontedera passa al Maccagnolo

Debutto amaro per il Club Arezzo nella prima giornata del campionato di serie B, l'esordio assoluto della società aretina nella categoria. Nel match di sabato 11 ottobre, tra le mura amiche della palestra Maccagnolo, è stata Pontedera ad aggiudicarsi la sfida con il punteggio di 3 set a zero. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

