Cleria Mancini uccisa dall' ex marito Antonio mentre passeggia con il nipotino | I colpi sono partiti per sbaglio

Dei colpi di pistola partiti per "errore". Questa al momento l'unica motivazione pronunciata da Antonio Mancini, il 69enne pluripregiudicato arrestato lo scorso giovedì scorso per l'omicidio della moglie Cleria Mancini, di 66 anni, e per il tentato omicidio del nipotino di 12 anni, che si trovava. 🔗 Leggi su Today.it

