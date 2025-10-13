Clearwater assiste Amf Group nell’acquisizione di Benelli Ademaro storica azienda toscana
Milano, 10 ottobre 2025 – Clearwater, tra le principali società indipendenti di corporate finance in Europa, focalizzata sul mid market, ha assistito AMF Group, gruppo attivo nella manifattura per il settore moda e lusso controllato da Alpha Private Equity, nell’acquisizione di Benelli Ademaro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: clearwater - assiste
Clearwater assiste Amf Group nell’acquisizione di Benelli Ademaro, storica azienda toscana - Milano, 10 ottobre 2025 – Clearwater, tra le principali società indipendenti di corporate finance in Europa, focalizzata sul mid market, ha assistito AMF Group, gruppo attivo nella manifattura per il ... Si legge su firenzetoday.it
Amf group acquisisce Benelli Ademaro - Il gruppo toscano controllato da Alpha private equity accoglie nel suo portafoglio la storica azienda fiorentina specializzata nella lavorazione di metalli per i grandi marchi luxury. Segnala milanofinanza.it