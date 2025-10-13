Claudio Chiellini Juventus il dirigente resta un pilastro della Next Gen | lavorerà anche a strettissimo contatto con Ottolini! I dettagli

Claudio Chiellini Juventus, il fratello di Giorgio pilastro del progetto bianconero: confermato alla guida della Next Gen, coordinerà anche lo scouting. Nel nuovo organigramma della Juventus che prenderà forma a partire dal 7 novembre, non ci sono solo promozioni e nuovi ingressi, ma anche e soprattutto conferme strategiche. Tra queste, una delle più importanti è quella di Claudio Chiellini, che si consolida come una delle figure chiave dell'area sportiva. Come riportato da Tuttosport, per lui è previsto un doppio, fondamentale incarico che lo renderà un punto di riferimento per la costruzione della Juve del futuro.

Compleanno Claudio Chiellini: l’Head of Next Gen Area compie 41 anni, gli auguri speciali della Juventus per il direttore – FOTO

Claudio Chiellini racconta la Juventus Next Gen: «Nei primi due anni l’arrivo in prima squadra dei giovani era utopia, ora è il nostro obiettivo. Brambilla, come capire i percorsi dei ragazzi e il segreto del club: vi dico tutto»

Yildiz Huijsen e quel segreto di Claudio Chiellini: «Son diventati star internazionali ma il rapporto d’affetto con l’ambiente Next Gen rimane eterno!»

Juventus NextGen, Claudio Chiellini duro contro gli arbitri?: "Siamo al 4°episodio sfavorevole in 4 partite, incomprensibile con l'aiuto della tecnologia" ? https://ow.ly/VAp750X6Sbp - facebook.com Vai su Facebook

