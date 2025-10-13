Claudio Baglioni nuove date del GrandTour LA VITA È ADESSO

Claudio Baglioni, nuove date del “ GrandTour  LA VITA È ADESSO ”, 2026.. CLAUDIO BAGLIONI: a seguito della formidabile richiesta di biglietti, si inseriscono e si annunciano anche i due raddoppi dei concerti di Siracusa e Taormina del “GrandTour  LA VITA È ADESSO ”, 2026. A seguito della formidabile richiesta di biglietti, si inseriscono e si annunciano anche i due raddoppi dei concerti di Siracusa e Taormina, nel calendario già tutto pieno del “GrandTour  LA VITA È ADESSO ”, 2026. Al Teatro Greco di Siracusa, oltre al 23 luglio, si aggiunge la data del 24 luglio e al Teatro Antico di Taormina, alla data del 31 luglio, si aggiunge il 1° agosto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

