Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono genitori bis l’annuncio degli amati protagonisti di Uomini e donne

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono due dei protagonisti più amati di Uomini e donne. Il tronista milanese e la sua corteggiatrice laziale, infatti, hanno portato avanti, durante la loro permanenza del dating show, una conoscenza che ha appassionato moltissimo i telespettatori, che li seguono ancora con passione a distanza di molti anni da quell’avventura televisiva. La coppia, infatti, dopo essersi formata nello studio tv, è ancora solida e i due dopo aver accolto l’arrivo della piccola Maria Vittoria ed essere convolati a nozze nel 2024, adesso hanno annunciato sui social di essere diventati nuovamente genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono genitori bis, l’annuncio degli amati protagonisti di Uomini e donne

In questa notizia si parla di: claudia - dionigi

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano il nome del secondo figlio

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: svelato il doppio nome del secondo figlio

Uomini e Donne, Claudia Dionigi svela come si chiamerà suo figlio: bocciata la scelta di Lorenzo Riccardi

Ogni giorno una nuova avventura #claudiadionigi #lorenzoriccardi #fblifestyle #pregnant Vai su Facebook

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi genitori bis: è nato il figlio Leonardo. L'annuncio sui social: "Benvenuto al mondo" - Lorenzo e Claudia hanno condiviso la gioia di essere diventati genitori per la seconda volta, e lo hanno fatto con un reel commovente che scalda i cuori: cosa è successo ... Scrive libero.it

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono genitori bis, l’annuncio degli amati protagonisti di Uomini e donne - Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno cominciato la loro storia d’amore a Uomini e donne e, adesso, hanno annunciato di essere diventati genitori bis ... Riporta dilei.it