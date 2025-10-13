Civitanova lutto cittadino per la scomparsa di Cesare Paciotti Il sindaco Ciarapica | Ha trasformato il profumo del cuoio in stile Domani il funerale

13 ott 2025

CIVITANOVA  - Il sindaco Fabrizio Ciarapica, interpretando il profondo sentimento di cordoglio dell?intera comunità, ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Cesare. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

