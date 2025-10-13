Civita Castellana è città europea dello sport 2027 Giampieri | Ora due anni di grande lavoro

Viterbotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Civita Castellana è stata ufficialmente designata da Aces Europe (Federazione delle capitali e delle città europee dello sport) come “European town of sport 2027”.  A ufficializzarlo, a Bruxelles, il presidente e fondatore di Aces, Gian Francesco Lupattelli, che esprime “i più vivi complimenti al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

