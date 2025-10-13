Civita Castellana è città europea dello sport 2027 Giampieri | Ora due anni di grande lavoro
Civita Castellana è stata ufficialmente designata da Aces Europe (Federazione delle capitali e delle città europee dello sport) come “European town of sport 2027”. A ufficializzarlo, a Bruxelles, il presidente e fondatore di Aces, Gian Francesco Lupattelli, che esprime “i più vivi complimenti al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Firmato a Civita Castellana l'accordo per il recupero della Via Lauretana nel Lazio. Giovedì 9 ottobre 2025 nella suggestiva cornice della Curia Vescovile di piazza Matteotti a Civita Castellana, Il Commissario Straordinario del Parco di Veio Giorgio Polesi ha s
Civita Castellana Solare: la CER privata che cresce con un impianto da 1 MW e accumulo da 2 MWh - https://infobuildenergia.it/civita-castellana-solare-cer-privata-cresce/…
Civita Castellana, iniziano i Ludi Borgiani - Il primo appuntamento è fissato per oggi venerdì 23 settembre alle ore 21,30 con il corteo storico, in cui si rievoca la venuta di Papa Alessandro VI a Civita
Civita Castellana. Il campo di basket che nasce dalla passione - Domenica a Civita Castellana è in programma il taglio del nastro per il nuovo campo da basket all'aperto che sarà intitolato a Enzo Brunelli (imprenditore che fondò la ...