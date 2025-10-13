PRO SESTO 2 CITTADELLA 0 PRO SESTO: Bonigini, Anghileri, Meriggi (40’st Valota), Pedone, Mapelli, Montesano, Stefanoni (35’st Chiricallo), Maspero, Manicone (17’st Banfi), Clerici (19’st Maffioletti), Altomonte (11’st Abruzzese). A disposizione: Lovato, Bortolato, Borgo, Banfi, Rastelli. All. Angellotti CITTADELLA: Anino; Carretti (38’st Rovatti), Boccaccini, Stopelli; Manzotti (8’st Camara), Dodaro, Mandelli (45’st Teresi), Marchetti (11’st Carrozza), Sardella; Formato, Morello (17’st Sala). A disposizione: Celenza, Teresi, Orlandi, Rovatti, Sala, Barozzini, Berziga. All. Gori Arbitro: Cerqua di Trieste Reti: 34’ Clerici, 28’st Pedone Note: ammoniti Boccaccini, Meriggi, Pedone, Dodaro, Carretti Senza cinque titolari e con una difesa sperimentale la Cittadella incassa a Sesto San Giovanni il terzo ko di fila, anche se il 2-0 non rende merito ai ragazzi di Gori, che dopo lo sfortunato 0-1 (tiro deviato) hanno avuto con Morello la clamorosa palla del pari, subendo il raddoppio nel finale in contropiede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cittadella, troppe assenze. Va ko con la Pro Sesto