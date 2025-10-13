Città meglio collegate con i treni ad alta velocità | Genova fanalino di coda
Genova finisce, non a sorpresa, ultima nella classifica delle 10 città italiane con più collegamenti ferroviari ad alta velocità. In tutto sono circa 26, diretti con tre destinazioni: Roma, Napoli e Milano. Lo spiega Omio, la piattaforma internazionale per la prenotazione di autobus, treni e voli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Milano è tra le città meglio collegate con i treni ad alta velocità: l’analisi - C’è anche Milano fra le città con più collegamenti ferroviari ad alta velocità. Riporta milanotoday.it
Verona tra le città meglio collegate con l’alta velocità - Verona si conferma tra le città italiane meglio collegate dalla rete ferroviaria ad alta velocità. giornaleadige.it scrive