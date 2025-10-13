Cisgiordania Israele libera oltre 1900 prigionieri palestinesi ma impone rigide condizioni per impedire alle loro famiglie di festeggiare

I prigionieri palestinesi liberati sono stati portati a Gaza, in Egitto e in Cisgiordania. Qui, a Ramallah, l'Idf ha però vietato festeggiamenti in strada e in casa minacciando "punizioni e arresti" Oltre 1900 prigionieri palestinesi sono stati rilasciati dalle forze israeliane secondo gli ac.

In questa notizia si parla di: cisgiordania - israele

