Ciro il Grande è vivo Ecco perché Trump viene paragonato all' imperatore persiano

“Cyrus the Great is alive!”. Ossia: “Ciro il Grande è vivo”. Questa la scritta che accompagna le bandiere di Usa e Israele e soprattutto l’immagine di Donald Trump - accolto con grande entusiasmo a Tel Aviv dopo l’accordo per Gaza – in diverse zone del Paese. Il riferimento è all’imperatore persiano, il sovrano che liberò gli ebrei dall’esilio babilonese per farli tornare a Gerusalemme e costruire il Tempio. Ma perché questo parallelo? In Israele hanno tenuto subito a precisare che non si tratta di un semplice slogan, ma di un dato di fatto. Il paragone tra Trump e Ciro il Grande è citato da diverso tempo e non potrebbe essere diversamente in due Paesi profondamente influenzati dalla tradizione biblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

