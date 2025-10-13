Ciro il Grande e Donald Trump la profezia di Israele

Il paragone può apparire azzardato, ma nel linguaggio politico e religioso del Medio Oriente nulla è casuale. Quando il presidente della Knesset, Amir Ohana, accoglie Donald Trump e lo paragona a Ciro il Grande, non si tratta soltanto di un elogio: è un messaggio teologico, geopolitico e simbolico insieme. Ciro, re di Persia nel VI secolo a.C., è ricordato nella Bibbia come lo “strumento di Dio” che restituì agli ebrei la libertà dopo la cattività babilonese, permettendo loro di ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Era un sovrano pagano, ma rispettato dai profeti di Israele per aver incarnato la giustizia e la protezione del popolo eletto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ciro il Grande e Donald Trump, la profezia di Israele

