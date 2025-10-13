Per la ventiseiesima volta Latina si prepara a diventare, per cinque intensi giorni, la capitale mondiale del circo. Dal 16 al 20 ottobre torna infatti l'International Circus Festival of Italy, la più longeva manifestazione circense del nostro Paese e una delle più rinomate al mondo, accanto al celebre Festival di Monte-Carlo. Un appuntamento che da oltre un quarto di secolo unisce arte, spettacolo, tradizione e solidarietà, trasformando la città pontina in un punto di riferimento internazionale per artisti, operatori e appassionati. Un programma denso e spettacolare, che quest'anno vedrà alternarsi 24 attrazioni in gara provenienti dai cinque continenti, insieme a un parterre di ospiti speciali pronti a incantare il pubblico con performance uniche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Circus Festival of Italy: Latina casa, tempio e sogno del circo internazionale