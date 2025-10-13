Circus Festival of Italy | Latina casa tempio e sogno del circo internazionale
Per la ventiseiesima volta Latina si prepara a diventare, per cinque intensi giorni, la capitale mondiale del circo. Dal 16 al 20 ottobre torna infatti l'International Circus Festival of Italy, la più longeva manifestazione circense del nostro Paese e una delle più rinomate al mondo, accanto al celebre Festival di Monte-Carlo. Un appuntamento che da oltre un quarto di secolo unisce arte, spettacolo, tradizione e solidarietà, trasformando la città pontina in un punto di riferimento internazionale per artisti, operatori e appassionati. Un programma denso e spettacolare, che quest'anno vedrà alternarsi 24 attrazioni in gara provenienti dai cinque continenti, insieme a un parterre di ospiti speciali pronti a incantare il pubblico con performance uniche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: circus - festival
Cina: al via Int’l Circus Festival in “cittadina natale dell’acrobatica”
Abano Street Circus: festival internazionale di artisti di strada
IT- Siamo in DIRETTA! Unisciti a noi lunedì 13 ottobre per la Conferenza Stampa Ufficiale della 26ª Edizione dell’International Circus Festival of Italy! Piazza del Mercato – Latina, Italia In diretta dalle ore 11:30 (ora italiana) Scopri in anteprima t - facebook.com Vai su Facebook
Circus Festival of Italy: Latina casa, tempio e sogno del circo internazionale - Per la ventiseiesima volta Latina si prepara a diventare, per cinque intensi giorni, la capitale mondiale del circo. Scrive iltempo.it
Arriva a Roma l'Italian Circus Talent Festival - Torna dal 30 novembre 'Italian Circus Talent Festival' che fino al 4 dicembre porterà nel tendone allestito all'Eur l’entusiasmo degli astri nascenti del Circo italiano. Scrive agi.it