Circati Parma addio a gennaio? Il difensore ha deciso | i dettagli
Circati, futuro in crescita: il difensore del Parma sogna un top club e racconta la sua rinascita dopo l’infortunio. Ecco le ultime notizie Alessandro Circati, giovane difensore australiano del Parma, continua a essere uno dei prospetti più interessanti della Serie A e del calcio internazionale. Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida amichevole tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Shake Shake Circati! From Parma to the Green and Gold — calm, classy, and built for big nights. Buon compleanno, capitano. #Socceroos #StripTees - X Vai su X
Official Starting Line Up Parma vs Torino: PARMA (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Lovik, Begic, Sorensen, Ordonez, Djuric - facebook.com Vai su Facebook
Parma, Circati: "Cuesta ci sta dando energia ed entusiasmo" - Alessandro Circati, difensore del Parma, ha parlato dopo la sconfitta dei gialloblù per 2- Secondo m.tuttomercatoweb.com
Come sono andati i giocatori del Parma nella sosta: Circati storico - Il difensore di origini italiane del Parma è infatti diventato il più giovane capitano dell’Australia negli ultimi 44 anni, ... Segnala tuttomercatoweb.com
Parma, Circati: "Obiettivo non prendere gol. In ogni partita cerchiamo l'acuto" - A seguito del pareggio ottenuto contro la Cremonese, ecco le parole di Alessandro Circati ai microfoni di DAZN: "Non prendere gol era un obiettivo, da quel lato lì siamo soddisfatti. Da m.tuttomercatoweb.com