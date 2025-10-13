Cinzia Pinna spunta un super testimone su altri complici | Pulivano la stanza dove Ragnedda l’ha uccisa Cosa ha visto dopo l’omicidio

Sarebbero più di una le persone che hanno aiutato Emanuele Ragnedda a ripulire il sangue di Cinzia Pinna, la 33enne uccisa dal noto imprenditore vitivinicolo in una tenuta di Concaentosa la notte tra l’11 e il 12 settembre. Gli inquirenti di Tempio Pausania avrebbero sentito nelle ultime ore un uomo che nei giorni successivi all’omicidio, quando la donna risultava ancora scomparsa, avrebbe visto da vicino diverse persone «lavorare» nella stanza dove la giovane sarda è stata freddata con tre colpi di pistola in volto. Il corpo è stato rinvenuto nella tenuta il 24 settembre, dopo il crollo e la confessione del 41enne. 🔗 Leggi su Open.online