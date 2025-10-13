Cinzia Pinna spunta un super testimone su altri complici | Pulivano la stanza dove Ragnedda l’ha uccisa Cosa ha visto dopo l’omicidio
Sarebbero più di una le persone che hanno aiutato Emanuele Ragnedda a ripulire il sangue di Cinzia Pinna, la 33enne uccisa dal noto imprenditore vitivinicolo in una tenuta di Concaentosa la notte tra l’11 e il 12 settembre. Gli inquirenti di Tempio Pausania avrebbero sentito nelle ultime ore un uomo che nei giorni successivi all’omicidio, quando la donna risultava ancora scomparsa, avrebbe visto da vicino diverse persone «lavorare» nella stanza dove la giovane sarda è stata freddata con tre colpi di pistola in volto. Il corpo è stato rinvenuto nella tenuta il 24 settembre, dopo il crollo e la confessione del 41enne. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: cinzia - pinna
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
Omicidio di Cinzia Pinna, i Ris tornano nella tenuta di Conca Entosa Nuovo sopralluogo dei carabinieri alla ricerca di materiale biologico Vai su Facebook
Ragnedda, killer di Cinzia Pinna «ha tentato il suicidio in carcere»: ora è in ospedale - X Vai su X
Cinzia Pinna, spunta un super testimone su altri complici: «Pulivano la stanza dove Ragnedda l’ha uccisa». Cosa ha visto dopo l’omicidio - Mercoledì il Riesame valuterà l’istanza di scarcerazione per l’imprenditore reo confesso ... Segnala open.online
Cinzia Pinna, spunta il super teste: avrebbe visto le pulizie dopo l’omicidio a Conca Entosa - Dichiarazioni di grande rilevanza, descriverebbero le persone che Emanuele Ragnedda aveva chiamato per mettere a posto la sua abitazione di campagna ... Da msn.com