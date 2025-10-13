Cinzia Pinna la svolta da un testimone | Ha visto due persone che ripulivano la villa I Ris nella tenuta di Ragnedda
Nuovi esami e possibile svolta nel caso di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre scorso: proseguono nella tenuta di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
Omicidio di Cinzia Pinna, i Ris tornano nella tenuta di Conca Entosa Nuovo sopralluogo dei carabinieri alla ricerca di materiale biologico
Ragnedda, killer di Cinzia Pinna «ha tentato il suicidio in carcere»: ora è in ospedale
Cinzia Pinna, la svolta da un testimone: «Ha visto due persone che ripulivano la villa». I Ris nella tenuta di Ragnedda - Nuovi esami e possibile svolta nel caso di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre scorso: proseguono nella tenuta ... Da leggo.it
Svolta sul femminicidio di Cinzia Pinna, indagata la compagna di Emanuele Ragnedda. I pm: “Ha aiutato a cancellare le tracce” - Rosamaria Elvo, compagna dell'imprenditore Emanuele Ragnedda, è indagata per favoreggiamento nel femminicidio di Cinzia Pinna ad Arzachena. Secondo ilfattoquotidiano.it