Cinema Fulgor e Opi Rimini insieme per una serata dedicata alla sanità e all’impegno degli infermieri

Cinema Fulgor e Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rimini insieme per una serata dedicata alla sanità e all'impegno degli infermieri. Appuntamento mercoledì 15 ottobre, alle 21, con la proiezione del film “L’ultimo Turno” (Heldin), terzo lungometraggio della regista svizzera Petra Volpe. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

