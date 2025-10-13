Cina | sforzi per empowerment femminile riscuotono ampio consenso

Le donne cinesi hanno ottenuto risultati importanti nella nuova era, creando una vita migliore attraverso l’azione e il duro lavoro. Funzionari ed esperti di vari Paesi hanno parlato positivamente dei progressi compiuti dalla Cina nella promozione della parita’ di genere e dell’empowerment femminile negli ultimi decenni. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660977566097752025-10-13cina-sforzi-per-empowerment-femminile-riscuotono-ampio-consenso Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

