Cina | ripristinato paradiso degli uccelli a Hainan
Dopo il ripristino ecologico e la costruzione delle strutture, il Parco nazionale delle zone umide di Haiwei, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ha recentemente riaperto al pubblico. Il “paradiso degli uccelli” ha registrato 213 specie di uccelli e altre specie animali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma661064866106482025-10-13cina-ripristinato-paradiso-degli-uccelli-a-hainan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - ripristinato
Giorgia Meloni ha ringraziato Donald Trump per aver ripristinato negli Stati Uniti la festa del Columbus Day, che però non era stata abolita. Vai su Facebook
Cina: Shandong, paradiso di biodiversita’ nelle zone umide costiere - Nel mese di ottobre, la Riserva naturale nazionale del delta del fiume Giallo, nella provincia orientale cinese dello Shandong, si trasforma in uno ... Secondo romadailynews.it