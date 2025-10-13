Cina | ripristinato paradiso degli uccelli a Hainan

Dopo il ripristino ecologico e la costruzione delle strutture, il Parco nazionale delle zone umide di Haiwei, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ha recentemente riaperto al pubblico. Il “paradiso degli uccelli” ha registrato 213 specie di uccelli e altre specie animali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma661064866106482025-10-13cina-ripristinato-paradiso-degli-uccelli-a-hainan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

