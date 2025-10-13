Cina | metro Guangzhou accetta carte bancarie internazionali contactless

Il sistema metropolitano di Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri ha iniziato ad accettare pagamenti contactless con le principali carte bancarie internazionali Mastercard, American Express, Visa e JCB. Il servizio consente ai passeggeri di utilizzare le loro carte emesse all’estero, nonche’ le carte Mastercard e American Express emesse sul territorio nazionale con funzionalita’ di pagamento contactless e transazioni in RMB, sui tornelli designati per un accesso rapido in tutte le stazioni. Cio’ elimina la necessita’ di acquistare biglietti o scaricare app in anticipo, secondo l’operatore della metropolitana, Guangzhou Metro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

