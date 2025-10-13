La cerimonia di acquisizione dei manoscritti su seta di Zidanku (volumi II e III) si e’ tenuta presso il Museo dello Hunan a Changsha, capoluogo della provincia centrale cinese dello Hunan, oggi 13 ottobre 2025. Due volumi di manoscritti cinesi su seta, risalenti a circa 2.300 anni fa, sono stati restituiti alla Cina centrale, 79 anni dopo essere stati contrabbandati fuori dal Paese, grazie alla collaborazione tra istituzioni culturali cinesi e statunitensi. Il secondo e il terzo volume dei manoscritti, preziosi manufatti culturali risalenti al periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.), sono stati ufficialmente rimpatriati oggi nella provincia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: istituto USA restituisce antichi manoscritti su seta a Hunan