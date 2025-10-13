Long Luying guida i suoi dipendenti nella creazione di ricami nel laboratorio della contea di Shibing, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 10 ottobre 2025. Nel laboratorio, Long e le sue colleghe maneggiano gli aghi come penne e il filo come inchiostro per ricamare motivi quali fiori, uccelli, pesci e farfalle, dando vita a opere di ricami Miao dai motivi vivaci e realistici. Long Luying e’ un’erede di livello provinciale del ricamo Miao, avendo imparato l’arte da sua madre durante l’infanzia. Nel 2006 ha lasciato il suo lavoro in un laboratorio di ricamo a Shenzhen ed e’ tornata nella sua cittadina natale nella contea di Shibing, dove ha avviato una propria attivita’ incentrata sul ricamo Miao fatto a mano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Guizhou, erede promuove ricamo Miao a Shibing