Cina | Guizhou erede promuove ricamo Miao a Shibing

Romadailynews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Long Luying guida i suoi dipendenti nella creazione di ricami nel laboratorio della contea di Shibing, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 10 ottobre 2025. Nel laboratorio, Long e le sue colleghe maneggiano gli aghi come penne e il filo come inchiostro per ricamare motivi quali fiori, uccelli, pesci e farfalle, dando vita a opere di ricami Miao dai motivi vivaci e realistici. Long Luying e’ un’erede di livello provinciale del ricamo Miao, avendo imparato l’arte da sua madre durante l’infanzia. Nel 2006 ha lasciato il suo lavoro in un laboratorio di ricamo a Shenzhen ed e’ tornata nella sua cittadina natale nella contea di Shibing, dove ha avviato una propria attivita’ incentrata sul ricamo Miao fatto a mano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina guizhou erede promuove ricamo miao a shibing

© Romadailynews.it - Cina: Guizhou, erede promuove ricamo Miao a Shibing

In questa notizia si parla di: cina - guizhou

Cina: Guizhou, gara di barche drago a Zhenyuan

Cina: Guizhou attira turisti durante alta stagione di viaggi estivi

Cina: stupefacente “cascata” di nuvole nel Guizhou

cina guizhou erede promuoveCina: Guizhou, erede promuove ricamo Miao a Shibing - Long Luying guida i suoi dipendenti nella creazione di ricami nel laboratorio della contea di Shibing, nella prefettura autonoma Miao e Dong di ... Si legge su romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Guizhou Erede Promuove